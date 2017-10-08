Юные патриоты Воркуты побывали на Всероссийском военно-патриотическом слете РДШ

Встреча проходила в Зенигороде с 28 сентября по 1 октября. В ней принимали участие представители со всей России, более 500 человек. Республику Коми представляла делегация из пяти человек, в числе которых руководитель военно-патриотического Центра Воркуты Елена Дубовикова и двое воспитанников клуба «Гвардия»: Ольга Савинова и Алексей Литвинов.

Как сообщают в Центре патриотического воспитания Воркуты, программа мероприятий для юных патриотов и педагогов была разной. Ребята стали участниками мастер-классов на сплочение и командообразование, освоили азы по строевой подготовке и рукопашному бою, прошли мастер-классы по обращению с оружием и стрельбе, курсы по основам оказания медицинской помощи от экспертов движения «Школа безопасности».

А педагоги тем временем прошли курсы повышения квалификации в области военно-патриотического воспитания. А также пообщались на темы, связанные с развитием патриотического движения в регионах, с исполнительным директором Российского детско-юношеского центра Алисой Крюковой, заместителем Роспратриотцентра Никитой Пановым, членом Попечительского Совета Фонда «Правопорядок-Щит» Андреем Шатиным, а также с директором ведущего военно-патриотического центра «Вымпел» Святославом Омельченко.

Самыми запоминающимися моментами слета для воркутинцев стали встречи с известными людьми. Это семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина, полковник, герой Российской Федерации Алексей Романов, заслуженный мастер спорта СССР, герой Российской Федерации Александр Карелин и заслуженный мастер спорта, восьмимикратный чемпион мира Сергей Разомазов.

Кроме того, ребята смогли пообщаться с воспитанниками кадетских школ МЧС и МВД, казаками, учащимися кадетских классов в общеобразовательных школах, юнармейцами, кадетами ВПЦ «Вымпел» и других клубов и объединений. Ну и конечно, красочные показательные выступления учеников Московского Казачьего вуза и курсантов МВД оставили массу положительных эмоций.