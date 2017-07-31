Юрий Жеребцов стал лучшим призывником Усинска

В Усинске завершился муниципальный отборочный тур Республиканского конкурса «Лучший призывник Республики Коми 2017». Торжественное открытие соревнований началось с построения и поднятия флагов, затем присутствующих поприветствовал руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин. Прежде всего он поздравил всех с Днем Военно-Морского Флота, а также пожелал ребятам удачи в соревнованиях и достойно выступить за Усинск на республиканском уровне.

Свои поздравления с днем ВМФ и пожелания успехов в прохождении испытаний высказал и военком военного комиссариата РК по г. Усинск и Усинскому району Сергей Климчук, который отметил, что большая часть наших призывников попадает служить на Северный флот, поэтому совсем скоро этот праздник будет отмечать как свой все больше усинцев. Для участия в конкурсе к кандидатам предъявлялись требования: годность к военной службе, образование не ниже среднего полного, хорошая нервно-психическая устойчивость, отсутствие судимости, хорошая физическая подготовка (специальный отбор по мед.показаниям и уровню физ.подготовки) и т.д. С каждым годом участников становится больше, что говорит о заинтересованности молодых ребят будущей службой. Ведь именно победителям конкурса гарантировано преимущество в выборе рода войск и места прохождения службы во время призыва.

Свою помощь в организации и проведении соревнований кроме сотрудников военкомата оказали и ветераны военной службы Усинска, представители ветеранских общественных организаций.

Как обычно в перечень испытаний вошли: стрельба из пневматических винтовок и пистолета, подтягивания, отжимания, метание гранат и поднятие тяжестей. «Поболеть» и оказать моральную поддержку будущим защитникам Отечества пришли их родные, друзья и знакомые, а также представители администрации, Клуба солдатских матерей, ДОСААФ, военкомата и «Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн».

По итогам отборочного турнира лучшим усинским призывником стал Юрий Жеребцов. Абсолютного победителя выявят уже на финальном этапе Республиканского молодежного конкурса «Лучший призывник Республики Коми – 2017», который пройдет с 15 по 19 августа.

По сообщению отдела молодежной политики Усинска