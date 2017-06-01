3852 одиннадцатиклассника республики сдали экзамен по базовой математике

Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели, представители Управления по надзору и контролю в сфере образования и сотрудники республиканского ситуационно-информационного центра.

Начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Елена Попова отметила: «Результаты экзамена по математике базовой оцениваются по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно получить 3 балла (удовлетворительно). Если выпускник выбрал для сдачи только математику профильную, для получения аттестата ему необходимо набрать не менее 27 баллов. Хочется обратить особое внимание выпускников на недопустимость нарушения процедуры проведения экзаменов, так как любое нарушение может стать преградой для получения аттестата и поступления в вуз. Сегодня в ходе проведения экзамена выявлено одно нарушение (наличие мобильного телефона), за что выпускник был удален с экзамена без права пересдачи его в текущем году».

Результаты экзамена по математике базовой станут известны не позднее 14 июня 2017 года.

По сообщению Минобрнауки РК