99 процентов выпускников Коми справились с итоговым сочинением

7 декабря на территории Республики Коми проводилось итоговое сочинение (изложение), написание которого является одним из обязательных условий допуска учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации. В нем приняли участие 4459 выпускников текущего года и 7 выпускников прошлых лет.

Наибольшей популярностью у писавших итоговое сочинение пользовались темы «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?» (выбрали 45,85% участников) и «Какой поступок можно назвать бесчестным?» (выбрали 27,68% участников).

Менее востребованной оказалась тема «Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», к которой обратились только 3% выпускников.

Напомним, результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».

Как отметили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, участники итогового сочинения (изложения) продемонстрировали в целом достаточный уровень сформированности коммуникативной компетентности. Справились с заданием 99,15% выпускников.

Повторно написать итоговое сочинение (изложение) обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, а также выпускники, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его выполнение по уважительным причинам, смогут в дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2017 года.

По сообщению Минобрнауки РК