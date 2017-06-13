Четыре школьника Коми справились с ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Республиканский информационный центр оценки качества образования озвучил главные итоги первых экзаменов основного этапа по математике (базовый уровень), географии и информатике.

«Первые результаты сдачи ЕГЭ порадовали. 4 выпускника 2017 года получили 100 баллов по информатике. Максимальный балл по географии составил 96 баллов. Отмечается положительная динамика сокращения числа участников, не набравших минимальное количество баллов, по математике базовой на 0,58%, географии – на 2,8%, информатике – на 0,46%», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

Выпускники смогут узнать результаты экзаменов в своих школах, через личные кабинеты на портале ЕГЭ – ege.edu.ru и на сайте Республиканского информационного центра оценки качества образования.