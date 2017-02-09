Депутаты хотят увеличить стипендию в ссузах

В Госдуме предложили рассмотреть возможность сравнять уровни стипендий в высших и средних учебных заведениях, сказал член комитета по образованию и науке Григорий Балыхин.

«Студент вуза на первом курсе получает стипендию 1,5 тысячи рублей, а учащийся учреждения среднего профессионального образования — 500 рублей. В три раза ниже — как это можно объяснить? Давайте решать эту задачу», — сказал Г. Балыхин.

Как отметила присутствовавшая на заседании комитета замминистра образования и науки Людмила Огородова, за последние три года рост числа обучающихся по программам среднего профессионального образования составляет 10 тысяч человек в год.

По сообщению РИА Новости