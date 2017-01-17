Десятиклассник из Шошки победил в конкурсе исследовательских работ по Каллистрату Жакову

Заочный конкурс исследовательских работ, приуроченный 150-летию со дня рождения Каллистрата Фалалеевича Жакова, среди учащихся образовательных учреждений республики проводился Центром «Наследие» имени Питирима Сорокина впервые и проходил с 20 сентября 2016 года по 12 января 2017 года.

Работа «Быт и культура коми в произведениях К.Ф. Жакова» десятиклассника из села Шошка Ивана Жилина (научный руководитель Галина Евгеньевна Подорова) удостоена первого места. Второе место присуждено Валерии Крехалевой, ученице 6 класса школы №1 города Вуктыл, которая выбрала для исследования тему «Философские сказки К. Ф. Жакова» (научный руководитель Марина Леонидовна Коптева).

«По мнению жюри, работы Ивана Жилина и Валерии Крехалевой стали бесспорными лидерами. Обе исследовательские работы выполнены на высоком уровне, заявленные темы раскрыты в полной мере», — отметила директор Центра «Наследие», председатель жюри Ольга Кузиванова.

В конкурсе приняли участие школьники из Сыктывкара, Вуктыла, Ухты, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов. Среди участников были учащиеся не только старшего звена, но и 5-7 классов. Ребята использовали в своих исследованиях как имеющуюся по теме литературу, так и оригинальные источники. Некоторые из них подошли к работе творчески, представив в приложениях к работам помимо копий фотографий и документов свои рисунки – иллюстрации к сказкам.

Победители получат дипломы (I, II степени соответственно) и ценные призы. Остальные участники получат сертификат участника конкурса.

По сообщению Миннаца РК