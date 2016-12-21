FAQ по ЕГЭ. Часть 6

Могут ли родители выпускников быть наблюдателями на Едином государственном экзамене? Какую еду лучше брать на экзамен? Последняя порция ответов Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на наиболее частые вопросы про ЕГЭ.

Какую еду можно брать с собой на экзамен? Можно ли вместо шоколада брать бутерброды?

Рекомендуем взять с собой на ЕГЭ шоколадку и воду.

Могут ли родители нынешних выпускников быть общественными наблюдателями в ППЭ?

Да, но только не в том ППЭ, где сдает экзамены его ребенок. При подаче заявления на аккредитацию в качестве общественного наблюдателя необходимо сообщить, что его ребенок, является выпускником текущего года и указать образовательную организацию, которую он обучается.

Может ли общественный наблюдатель ГИА-2016 быть наблюдателем на ГИА-2017? Необходимо ли при этом снова проходить тестирование?

Да, может. Но обучение лиц, изъявивших желание быть общественными наблюдателями, проводится ежегодно.

Возможен ли просмотр записи проведения экзамена родителями, учащимися? Что для этого нужно?

Нет, невозможен.

Будет ли при написании итогового сочинения в следующем году организовано видеонаблюдение?

Вопрос находится в стадии рассмотрения.

Каким образом учащиеся или родители могут высказать замечания по поводу содержания оценочных материалов или повлиять на их формирование?

По вопросам содержания контрольных измерительных материалов можно обращаться в Федеральный институт педагогических измерений.