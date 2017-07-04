Итоги ЕГЭ в Коми: 26 человек набрали сто баллов, шестерых удалили за списывание

Экзаменационная кампания 2017 года на территории республики прошла на высоком организационном уровне, в штатном режиме, без сбоев. Контроль хода проведения экзаменов обеспечивали представители Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, общественные наблюдатели в пунктах проведения экзаменов и онлайн наблюдатели Республиканского ситуационно-информационного центра.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова отметила: «Итоги ЕГЭ показывают, что доля участников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов, по сравнению с прошлым годом существенно сократилась по абсолютному большинству предметов. Увеличилось число выпускников-высокобалльников, получивших тестовые баллы в диапазоне от 81 до 100 баллов. Общее количество стобалльников составило 26 чел. Высший балл выпускники получили по русскому языку (12 чел.), информатике (4 чел.), химии (3 чел.), истории (3 чел.), физике (2 чел.), обществознанию (2 чел.), литературе (1 чел.)».

Вереитин Вячеслав, выпускник лицея при СГУ, получивший 100 баллов по двум предметам, сказал: «Я сдал ЕГЭ. Пройдя через все экзамены и получив сто баллов по физике и информатике, могу с уверенностью сказать, что ЕГЭ – это несложно. Не бойтесь ЕГЭ. Это, правда, не страшно. ЕГЭ – это лишь один из этапов жизни, который каждый школьник способен пройти с успехом».

ЕГЭ в целом понятен и удобен тем, кто к нему готовился и успешно сдал. Но, к сожалению, в период проведения экзаменов 6 участников, 3 из которых – выпускники прошлых лет, допустили нарушения (наличие мобильных телефонов, шпаргалок), за что были удалены с экзаменов без права пересдачи в текущем году.

Выпускники смогут узнать результаты экзаменов в своих школах, через личные кабинеты на портале ЕГЭ – ege.edu.ru и на сайте Республиканского информационного центра оценки качества образования (РИЦОКО).

По сообщению Минобрнауки РК