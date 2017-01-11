Какие ЕГЭ нужны для поступления в вузы Коми
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми представляет перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета) в высшие учебные заведения Республики Коми в 2017-2018 учебном году.
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА»
|
№
|
Наименование направления подготовки (бакалавриат)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|
|01.03.02 Прикладная математика и информатика
|Очная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
|
|02.03.01Математика и компьютерные науки
|Очная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Физика
|
|03.03.02 Физика
|Очная
|Физика*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|03.03.03Радиофизика
|Очная
|Физика*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|04.03.01Химия
|Очная
|Химия*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|05.03.03 Картография и геоинформатика
|Очная
|География*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|06.03.01Биология
|Очная
|Биология*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|09.03.03Прикладная информатика
|Очная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
|
|10.03.01Информационная безопасность
|Очная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Физика
|
|20.03.01Техносферная безопасность
|Очная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Физика
|
|37.03.01Психология
|Очная
|Биология*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|38.03.01Экономика
|Очная, очно-заочная, заочная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Обществознание
|
|02.03.02Менеджмент
|Очная, заочная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Обществознание
|
|39.03.02 Социальная работа
|Очная, заочная
|История*
Русский язык
Обществознание
|
|40.03.01 Юриспруденция
|Очная, очно-заочная, заочная
|Обществознание*
Русский язык
История
|
|41.03.05 Международные отношения
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Иностранный язык
|
|42.03.01 Реклама и связи с общественностью
|Очная, заочная
|Обществознание*
Русский язык
История
|
|40.03.02 Журналистика
|Очная
|Литература*
Русский язык
Творческое испытание
|
|43.03.02 Туризм
|Очная, заочная
|История*
Русский язык
Обществознание
|
|44.03.01 Педагогическое образование: Филологическое образование
|Очная, заочная
|Обществознание*
Русский язык
Профессиональное испытание
|
|44.03.02 Психолого-педагогическое образование
|Очная, заочная
|Биология*
Русский язык
Обществознание
|
|44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
|Очная, заочная
|Биология*
Русский язык
Обществознание
|
|44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и Физика
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и География
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Биология
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Иностранный язык
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский язык)
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Иностранный язык
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Профессиональное испытание
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (английский) и Родной язык и литература
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
Профессиональное испытание
|
|44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и Обществознание
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
История
|
|45.03.01.Филология
|Очная
|Литература*
Русский язык
Профессиональное испытание
|
|46.03.01 История
|Очная, заочная
|История*
Русский язык
Обществознание
|
|49.03.01 Физическая культура
|Очная
|Биология*
Русский язык
Профессиональное испытание
|
|51.03.01 Культурология
|Очная
|Обществознание*
Русский язык
История
|
|51.03.02.Народная художественная культура
|Очная
|Литература*
Русский язык
Творческое испытание
|
|54.03.01 Дизайн
|Очная
|Литература*
Русский язык
Творческое испытание
|
|54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
|Очная
|Литература*
Русский язык
Творческое испытание
|
|38.03.07 Товароведение
|Заочная
|Математика (профильный уровень)*
Русский язык
Обществознание
|
|49.03.01Педагогическое образование: Физическая культура
|Заочная
|Обществознание*
Русский язык
Профессиональное испытание
|
|Педагогическое образование: История
|Заочная
|Обществознание*
Русский язык
история
|
|47.03.03 Религиоведение
|Заочная
|История*
Русский язык
общество
|
|Педагогическое образование: 44.03.01 Информатика
|Заочная
|Обществознание*
Русский язык
Математика (профильный уровень)
|
|51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
|Заочная
|Литература*
Русский язык
Обществознание
|
№
|
Наименование направления подготовки (специалитет)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|1.
|
31.05.01 Лечебное дело
|
Очная
|
Химия*
Русский язык
Биология
* Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих
2. СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»
|
№
|
Наименование направления подготовки (бакалавриат)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний* (ЕГЭ) и их приоритетность
|1
|08.03.01 «Строительство»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|2
|09.03.02 «Информационные системы и технологии»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|3
|13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|4
|15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Направленность (профиль) «Машины и оборудование лесного комплекса»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|5
|15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|6
|18.03.01 «Химическая технология»
Направленность (профиль) «Технология и оборудование химической переработки древесины»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|7
|18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»
Направленность (профиль) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|8
|20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|9
|21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|10
|23.03.01 «Технология транспортных процессов»
Направленность (профиль) «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|11
|23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) «Автомобильный сервис»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|12
|27.03.04 «Управление в технических системах»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|13
|35.03.01 «Лесное дело»
Направленность (профиль) «Лесное хозяйство»
|очная, заочная
|математика1
биология2
русский язык3
|14
|35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»
Направленность (профиль) «Технология деревообработки»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|15
|35.03.10 «Ландшафтная архитектура»
|очная, заочная
|математика1
биология2
русский язык3
|16
|35.03.06 «Агроинженерия»
Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»
|очная, заочная
|математика1
физика2
русский язык3
|17
|38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
|очная, заочная
|математика1
обществознание2
русский язык3
|18
|38.03.02 «Менеджмент»
|очная, заочная
|математика1
обществознание2
русский язык3
Примечания:
1, 2, 3 — приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих.
3. Государственное образовательное учреждение высшего образования «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
|
№
|
Наименование направления подготовки
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|1
|40.03.01 Юриспруденция
|очная, заочная
|Русский язык (тест/ЕГЭ);
Обществознание (тест/ЕГЭ);* История (тест/ЕГЭ).
|2
|46.03.02 Документоведение и архивоведение
|очная, заочная
|Русский язык (тест/ЕГЭ);
История (тест/ЕГЭ);*
Обществознание (тест/ЕГЭ).
|3
|41.03.01 Зарубежное регионоведение
|очная, заочная
|Русский язык (тест/ЕГЭ);
История (тест/ЕГЭ);*
Обществознание (тест/ЕГЭ).
|4
|38.03.01 Экономика
|очная, заочная
|Русский язык (тест/ЕГЭ);
Математика (профильный уровень) (тест/ЕГЭ);* Обществознание (тест/ЕГЭ).
|5
|38.03.03 Управление персоналом
|очная, заочная
|Русский язык (тест/ЕГЭ);
Математика (профильный уровень) (тест/ЕГЭ);*
Обществознание (тест/ЕГЭ).
|6
|38.03.04 Государственное и муниципальное управление
|очная, заочная
|Русский язык (тест/ЕГЭ);
Математика (профильный уровень) (тест/ЕГЭ);*
— Обществознание (тест/ЕГЭ).
* Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
|
№
|
Наименование направления подготовки (бакалавриат)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|1.
|05.03.06 Экология и природопользование
|Очная, заочная
|математика, география,
русский язык
|2.
|07.03.01 Архитектура
|Очная
|математика, русский язык, черчение, композиция, рисунок
|3.
|08.03.01 Строительство
|Очная, заочная
|математика, физика, русский язык
|4.
|09.03.01 Информатика и вычислительная техника
|Очная, заочная
|математика, физика, русский язык
|5.
|09.03.02 Информационные системы и технологии
|Очная, заочная
|математика, физика, русский язык
|6.
|13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|7.
|15.03.02 Технологические машины и оборудование
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|8.
|20.03.01 Техносферная безопасность
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|9.
|21.03.01 Нефтегазовое дело
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|10.
|21.03.02 Землеустройство и кадастры
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|11.
|Стандартизация и метрология
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|12.
|Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств «Лесопромышленный бизнес»
|очная
|математика, физика, русский язык
|13.
|38.03.01 Экономика
|Очная, заочная
|математика,
обществознание,
русский язык
|14.
|38.03.02 Менеджмент
|Очная, заочная
|математика,
обществознание,
русский язык
|15.
|Реклама и связи с общественностью
|Очная, заочная
|обществознание,
история,
русский язык
|16.
|Документоведение и архивоведение
|Очная, заочная
|обществознание,
история,
русский язык
|17.
|Физическая культура
|Очная, заочная
|биология,
русский язык,
физическая
культура
|
№
|
Наименование направления подготовки (специалитет)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|18.
|21.05.02 Прикладная геология
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|19.
|Технология геологической разведки
|очная
|математика,
физика,
русский язык
Филиал в г. Усинске
|
№
|
Наименование направления подготовки (бакалавриат)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|
1.
|21.03.01 Нефтегазовое дело
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
Филиал в г. Воркуте
|
№
|
Наименование направления подготовки (бакалавриат)
|
Форма обучения
|
Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
|1.
|08.03.01 Строительство
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|
2.
|21.03.01 Нефтегазовое дело
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
|3.
|21.05.04 Горное дело
|Очная, заочная
|математика,
физика,
русский язык
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