Какие ЕГЭ нужны для поступления в вузы Коми

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Российское движение школьников в Коми будет расширяться Сегодня в республике в рамках Российского движения школьников работает 22 пилотные школы в 11 городах и селах Коми. В их число входят и две федеральные опорные