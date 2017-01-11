Какие ЕГЭ нужны для поступления в вузы Коми

11.01.2017   // Учёба   0
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Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми представляет перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриата и специалитета)  в высшие учебные заведения Республики Коми в 2017-2018 учебном году.

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА»

Наименование направления подготовки (бакалавриат)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
01.03.02 Прикладная математика и информатика Очная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Информатика и информационно-коммуникационные технологии
02.03.01Математика и компьютерные науки Очная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Физика
03.03.02 Физика Очная Физика*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
03.03.03Радиофизика Очная Физика*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
04.03.01Химия Очная Химия*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
05.03.03 Картография и геоинформатика Очная География*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
06.03.01Биология Очная Биология*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
09.03.03Прикладная информатика Очная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Информатика и информационно-коммуникационные технологии
10.03.01Информационная безопасность Очная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Физика
20.03.01Техносферная безопасность Очная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Физика
37.03.01Психология Очная Биология*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
38.03.01Экономика Очная, очно-заочная, заочная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Обществознание
02.03.02Менеджмент Очная, заочная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Обществознание
39.03.02 Социальная работа Очная, заочная История*

Русский язык

Обществознание
40.03.01 Юриспруденция Очная, очно-заочная, заочная Обществознание*

Русский язык

История
41.03.05 Международные отношения Очная Обществознание*

Русский язык

Иностранный язык
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Очная, заочная Обществознание*

Русский язык

История
40.03.02 Журналистика Очная Литература*

Русский язык

Творческое испытание
43.03.02 Туризм Очная, заочная История*

Русский язык

Обществознание
44.03.01 Педагогическое образование: Филологическое образование Очная, заочная Обществознание*

Русский язык

Профессиональное испытание
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Очная, заочная Биология*

Русский язык

Обществознание
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Очная, заочная Биология*

Русский язык

Обществознание
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Очная Обществознание*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика и Физика Очная Обществознание*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология и География Очная Обществознание*

Русский язык

Биология
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык) Очная Обществознание*

Русский язык

Иностранный язык
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский язык) Очная Обществознание*

Русский язык

Иностранный язык
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности Очная Обществознание*

Русский язык

Профессиональное испытание
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Иностранный язык (английский) и Родной язык и литература Очная Обществознание*

Русский язык

Профессиональное испытание
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История и Обществознание Очная Обществознание*

Русский язык

История
45.03.01.Филология Очная Литература*

Русский язык

Профессиональное испытание
46.03.01 История Очная, заочная История*

Русский язык

Обществознание
49.03.01 Физическая культура Очная Биология*

Русский язык

Профессиональное испытание
51.03.01 Культурология

 

 

 Очная Обществознание*

Русский язык

История
51.03.02.Народная художественная культура

 

 Очная Литература*

Русский язык

Творческое испытание
54.03.01 Дизайн

 

 

 Очная Литература*

Русский язык

Творческое испытание
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Очная Литература*

Русский язык

Творческое испытание
38.03.07 Товароведение

 

 

 Заочная Математика (профильный уровень)*

Русский язык

Обществознание
49.03.01Педагогическое образование: Физическая культура Заочная Обществознание*

Русский язык

Профессиональное испытание
Педагогическое образование: История Заочная Обществознание*

Русский язык

история
47.03.03 Религиоведение Заочная История*

Русский язык

общество
Педагогическое образование: 44.03.01 Информатика

 

 

 Заочная Обществознание*

Русский язык

Математика (профильный уровень)
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность

 

 Заочная Литература*

Русский язык

Обществознание

Наименование направления подготовки (специалитет)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
1.

31.05.01 Лечебное дело

Очная

Химия*

Русский язык

Биология

*  Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих

2. СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  имени С.М. Кирова»

Наименование направления подготовки (бакалавриат)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний* (ЕГЭ) и их приоритетность
1 08.03.01 «Строительство» очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
2 09.03.02 «Информационные системы и технологии» очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
3 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
4 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Направленность (профиль) «Машины и оборудование лесного комплекса»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
5 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
6 18.03.01 «Химическая технология»
Направленность (профиль) «Технология и оборудование химической переработки древесины»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
7 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»
Направленность (профиль) «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
8 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Направленность (профиль) «Инженерная защита окружающей среды»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
9 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
10 23.03.01 «Технология транспортных процессов»
Направленность (профиль) «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
11 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Направленность (профиль) «Автомобильный сервис»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
12 27.03.04 «Управление в технических системах» очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
13 35.03.01 «Лесное дело»
Направленность (профиль) «Лесное хозяйство»		 очная, заочная математика1
биология2
русский язык3
14 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»
Направленность (профиль) «Технология деревообработки»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
15 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» очная, заочная математика1
биология2
русский язык3
16 35.03.06 «Агроинженерия»
Направленность (профиль) «Электрооборудование и электротехнологии»		 очная, заочная математика1
физика2
русский язык3
17 38.03.01 «Экономика»
Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»		 очная, заочная математика1
обществознание2
русский язык3
18 38.03.02 «Менеджмент» очная, заочная математика1
обществознание2
русский язык3

 

Примечания:
1, 2, 3 — приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих.

3. Государственное образовательное учреждение высшего образования «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»

Наименование направления подготовки

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
1 40.03.01 Юриспруденция очная, заочная Русский язык (тест/ЕГЭ);
Обществознание (тест/ЕГЭ);* История (тест/ЕГЭ).
2 46.03.02 Документоведение и архивоведение очная, заочная Русский язык (тест/ЕГЭ);
История (тест/ЕГЭ);*
Обществознание (тест/ЕГЭ).
3 41.03.01 Зарубежное регионоведение очная, заочная Русский язык (тест/ЕГЭ);
История (тест/ЕГЭ);*
Обществознание (тест/ЕГЭ).
4 38.03.01 Экономика очная, заочная Русский язык (тест/ЕГЭ);
Математика (профильный уровень) (тест/ЕГЭ);* Обществознание (тест/ЕГЭ).
5 38.03.03 Управление персоналом очная, заочная Русский язык (тест/ЕГЭ);
Математика (профильный уровень) (тест/ЕГЭ);*
Обществознание (тест/ЕГЭ).
6 38.03.04 Государственное и муниципальное управление очная, заочная Русский язык (тест/ЕГЭ);
Математика (профильный уровень) (тест/ЕГЭ);*
— Обществознание (тест/ЕГЭ).

 

*  Приоритетное вступительное испытание при ранжировании списков поступающих

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Наименование направления подготовки (бакалавриат)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
1. 05.03.06 Экология и природопользование Очная, заочная математика, география,

русский язык
2. 07.03.01 Архитектура Очная математика, русский язык, черчение, композиция, рисунок
3. 08.03.01 Строительство Очная, заочная математика, физика, русский язык
4. 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Очная, заочная математика, физика, русский язык
5. 09.03.02 Информационные системы и технологии Очная, заочная математика, физика, русский язык
6. 13.03.02 Электроэнергетика

и электротехника

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
7. 15.03.02 Технологические машины и оборудование Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
8. 20.03.01 Техносферная безопасность

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
9. 21.03.01 Нефтегазовое дело

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
10. 21.03.02 Землеустройство и кадастры

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
11. Стандартизация и метрология

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
12. Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств «Лесопромышленный бизнес» очная математика, физика, русский язык
13. 38.03.01 Экономика

 

 Очная, заочная математика,

обществознание,

русский язык
14. 38.03.02 Менеджмент

 

 Очная, заочная математика,

обществознание,

русский язык
15. Реклама и связи с общественностью

 

 Очная, заочная обществознание,

история,

русский язык
16. Документоведение и архивоведение

 

 Очная, заочная обществознание,

история,

русский язык
17. Физическая культура

 

 Очная, заочная биология,

русский язык,

физическая

культура

Наименование направления подготовки (специалитет)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
18. 21.05.02 Прикладная геология

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
19. Технология геологической разведки

 

 очная математика,

физика,

русский язык

Филиал в г. Усинске

Наименование направления подготовки (бакалавриат)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
 

1.

 21.03.01 Нефтегазовое дело

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык

Филиал в г. Воркуте

Наименование направления подготовки (бакалавриат)

Форма обучения

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) и их приоритетность
1. 08.03.01 Строительство Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
 

2.

 21.03.01 Нефтегазовое дело

 

 Очная, заочная математика,

физика,

русский язык
3. 21.05.04 Горное дело Очная, заочная математика,

физика,

русский язык

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