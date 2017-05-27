Коми готова к проведению выпускных экзаменов

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования на территории Республики Коми в 2017 году стартовал 26 мая с экзамена по иностранным языкам.

Как доложила Главе Республики Коми Сергею Гапликову заместитель Председателя Правительства — министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова всего в экзаменационной кампании примут участие 13499 человек.

Для проведения ГИА в 9 классах в основной период организовано 153 пункта проведения экзаменов (ППЭ), из них 102 пункта — для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ). Во всех пунктах будет обеспечено присутствие сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников для оказания медицинской помощи участникам ГИА в случаях необходимости. В 50% пунктов организовано видеонаблюдение хода проведения экзаменов. Все лица, обеспечивающие организацию и проведение ГИА, прошли специализированное обучение.

В 2017 году количество выпускников 9 классов составило 8807 чел., из них проходят государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ — 8341 чел., в форме государственного выпускного экзамена — 456 чел., с совмещением форм — 10 чел. В рейтинге учебных предметов по выбору лидируют обществознание (5561 чел.), география (2906 чел.), биология (2385 чел.), а также информатика и информационно-коммуникационные технологии (2232 чел.).

Контроль хода проведения экзаменов будут обеспечивать Управление по надзору и контролю в сфере образования, уполномоченные представители Государственной экзаменационной комиссии Республики Коми и аккредитованные общественные наблюдатели. На сегодняшний день подали заявления 411 граждан, изъявивших желание осуществлять контроль хода проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов.

Основной этап проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования [11 классы — прим.] в Республике Коми начинается 29 мая с экзаменов по географии и информатике и ИКТ, в сдаче которых примут участие 730 чел. (209 — география, 521 — информатика и ИКТ) в 35 пунктах проведения экзаменов.

Все лица, задействованные при организации и проведении ГИА-11, также прошли специализированное обучение в два этапа: очный и заочный. После прохождения курсов участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации. Всего обучение прошли 2656 человек.

В 2017 году для проведения ЕГЭ в основной период организовано 70 ППЭ. Пункты проведения ЕГЭ стопроцентно оборудованы системами видеонаблюдения, 89,51% аудиторий пунктов оснащены системами видеонаблюдения в режиме онлайн трансляции [на 10% больше, чем в 2016 году — Прим.].

В 60 пунктах проведения экзаменов (85,71% от общего числа ППЭ ЕГЭ) при проведении ЕГЭ будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и технология сканирования экзаменационных материалов.

В 2017 году 3 пункта проведения экзаменов оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. На ППЭ будут работать сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и медицинские работники для оказания, в случаях необходимости, первой медицинской помощи.

В соответствии с данными из региональной информационной системы по состоянию на 26 мая 2017 года в основной период проведения ЕГЭ примут участие 4692 чел., из них: 4227 чел. -выпускники текущего года; 9 чел. — лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы; 13 чел. -обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы по учебному предмету; 60 чел. — обучающиеся по программам среднего профессионального образования; 383 чел. — выпускники прошлых лет.

В рейтинге учебных предметов по выбору лидируют: обществознание (2747 чел.), физика (1334 чел.), история (1194 чел.) и биология (1069 чел.).

Контроль процедуры проведения экзаменов будут обеспечивать сотрудники Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, члены Государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели. На сегодняшний день подали заявления 368 граждан, в том числе 37 чел. – студенты Республики Коми. Формирования института общественных наблюдателей продолжается.

В 2017 году продолжит свою работу ситуационно-информационный центр для обеспечения работы онлайн наблюдателей за ходом проведения экзаменов в ППЭ. В состав сотрудников ситуационного центры включены 16 студентов юридического отделения ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж».

Накануне экзаменационной кампании Минобрнауки республики проведена широкая информационно-разъяснительная работа, в том числе: республиканские встречи с родителями выпускников и самими выпускниками по вопросам ГИА и акция «Экзамены для родителей». Также разработана памятка «Участнику ОГЭ» и организована работа телефонов «горячей линии».

По сообщению пресс-службы Главы РК