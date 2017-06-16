Коми в лидерах по проведению ЕГЭ

Школьники Коми завершают сдачу Единого государственного экзамена. На сегодня остались резервные дни для пересдачи или написания того экзамена, который по дню совпал с другим. Федеральный эксперт мониторинга государственной итоговой аттестации Вячеслав Антонов на заседании Общественного совета при Минобрнауки Коми 15 июня сделал предварительные выводы, отметив, что в большей степени будет высказывать сугубо личное мнение.

В.Антонов работает экспертом с 2014 года и за этот период отметил явную положительную динамику организации и проведения экзамена в регионе. На сегодня замечаний и нарушений по этому поводу нет.

Особенно В.Антонов отметил благожелательную атмосферу на экзамене, которую создают организаторы. «Я всегда говорю, что вам доверяют детей, — пояснил эксперт. — Вы должны о них заботиться. В этом году я увидел, что детей встречают и помогают справиться со стрессом. Вырос и уровень подготовки к предметам самих детей. А вот их психологическая готовность к экзаменам оставляет желать лучшего, как и психолого-педагогическая подготовка учителей».

По мнению эксперта, большая роль должна быть возложена на школьных психологов, ребенка нужно научить аутотренингу, тому, как можно себя настроить и успокоить. Случается, что экзамен еще не начался, а ребенку уже стало плохо. Подобный случай был и в этом году. Учить нужно и родителей. Именно из-за недосмотра родителей дети приходят на экзамен одетые не по погоде, отвлекаются, если им жарко или холодно, что влияет на результат экзамена.

Также В.Антонов высказал пожелание, касающееся наблюдателей из числа студентов, график которых зачастую не позволяет прийти на ЕГЭ из-за сессии. Именно поэтому наблюдательные группы должны носить смешанный характер, чтобы на экзамене присутствовали и общественники, и студенты, и родители.

Подготовка наблюдателей также должна быть более качественная — они не всегда понимают свои полномочия и нюансы работы.

А вот предметные комиссии вызвали восторг у эксперта — они работают четко, слаженно, грамотно, коллективно, а учителя заинтересованы в результатах.

Подводя итог своего выступления В.Антонов отметил, что в этом году в Коми зафиксировано семь нарушений при сдаче экзаменов, только два из них касались факта проноса шпаргалок на ЕГЭ, остальные факты — пронос телефонов, и только один случай — на ЕГЭ. Таким образом Коми, как и ранее, положительно отличается на фоне других регионов.