Коми язык на ГИА выбрали вдвое больше девятиклассников

В Республике Коми завершена экзаменационная кампания выпускников 9 и 11 классов, получены все результаты экзаменов основного периода 2017 года. Ежегодно при прохождении государственной итоговой аттестации в 9 классах выпускники выбирают для сдачи коми язык и коми литературу. В 2017 году сдавать коми язык изъявили желание 199 девятиклассников, что в два раза превышает количество сдававших экзамен в 2016 году.

Эксперты республиканской предметной комиссии, проверявшие экзаменационные работы, отметили хорошее владение языком у абсолютного большинства сдававших. Все выпускники успешно сдали экзамен по коми языку, порядка 50% из них получили отметку «отлично». В прошедшем учебном году на получение аттестата об основном общем образовании влияли положительные результаты экзаменов по четырем учебным предметам, и хорошая отметка за экзамен по коми языку помогла внести свой вклад в получении документа.

Один из девятиклассников поделился впечатлениями о сдаче коми языка:

«ВӦлi интереснӦ сдайтны экзамен коми кыв кузя. Школаын сетӦм тӦдӦмлун отсалiс меным сдайтны экзамен. Ме чайта, мый коми кыв тӦдӦм ковмас меным водзӦ олӦмын». («Экзамен по коми языку сдавать мне было интересно. Знания, полученные в школе, позволили мне успешно сдать экзамен. Думаю, что знание коми языка мне пригодится в дальнейшей жизни»).

Коми язык изучается сегодня во всех школах республики. Разноуровневая примерная программа обучения коми языку позволяет школам самостоятельно определять выбор программы с учетом индивидуальных потребностей обучающихся. Там, где на изучение коми языка отводится большее количество часов, выпускники могут чувствовать себя более успешными на экзаменах.

Однако выбор программы обучения и определение количества часов на ее изучение сегодня относится к исключительной компетенции образовательной организации.

По сообщению Минобрнауки РК