Летний университет юных филологов вновь набирает студентов

Финно-угорский культурный центр Российской Федерации принимает творческие работы для конкурсного отбора участников XVI Летнего университета юных филологов. Приём работ завершится 31 мая.

К участию в Летнем университете приглашаются старшеклассники и студенты Республики Коми в возрасте 15-20 лет, успешно прошедшие конкурс творческих работ на коми языке. Работы могут быть выполнены в различных жанрах. Это может быть проза или поэзия, пьеса или журналистские зарисовки. Принимаются также статьи и литературные произведения, ранее опубликованные в отдельных сборниках или республиканских и районных СМИ.

Условия участия: оплата питания, проживания, образовательная и культурно-экскурсионная программа – за счёт организаторов; проезд до места проведения проекта и обратно – за счёт направляющей стороны.

Работа Летнего университета состоится с 4 по 10 июля в г. Сыктывкаре на базе Финно-угорского культурного центра России и Дома дружбы народов Республики Коми. Обучение пройдёт двух в лабораториях: документальной прозы и художественного письма.

В рамках культурно-образовательной программы запланированы творческие встречи учащихся с известными поэтами, писателями, литературоведами, журналистами и учёными Республики Коми, знакомство с деятельностью редакций республиканских журналов и газет, телерадиокомпании «Коми гор», практические занятия в Центре инновационных языковых технологий Коми республиканской академии государственной службы и управления, посещение музеев, выставочных залов, мастер-классы, интерактивные игры по истории и культуре финно-угорских и самодийских народов.

Организаторы проекта: филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации», Общество М.А. Кастрена (Финляндия), Министерство национальной политики Республики Коми.

Официальная поддержка: Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Консультативный комитет финно-угорских народов, Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, Союз писателей Республики Коми, филиал ВГТРК Государственная телерадиокомпания «Коми гор», АУ РК «Издательский дом Коми», ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления».

По сообщению Инфоцентра «Финноугория»