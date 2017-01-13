Муниципалитетам Коми напомнили об особенностях ГИА-2017

Сегодня, 13 января, состоялось совещание в режиме видеоконференции у заместителя Председателя Правительства — министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой с участием заместителей глав муниципальных образований по социальным вопросам, представителей муниципальных органов управления образованием, директоров школ.

Один из вопросов касался особенностей государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

В настоящее время в Республике Коми продолжается прием заявлений на участие в едином государственном экзамене, который продлится до 1 февраля (включительно). При наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) обучающиеся могут изменить (дополнить) перечень учебных предметов после 1 февраля, но не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. В этом случае выпускник обращается в свою образовательную организацию для подачи заявления в Государственную экзаменационную комиссию РК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Также до 1 марта принимаются заявления от учащихся 9 классов на участие в основном государственном экзамене.

По словам заместителя председателя Координационного совета при Правительстве Республики Коми по подготовке и проведению единого государственного экзамена Елены Поповой, кардинальных изменений в процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет.

Как и в предыдущие годы, обязательными учебными предметами для прохождения ГИА являются русский язык и математика. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.

Как и в прошлые два года ЕГЭ по математике будет разделен на базовый и профильный уровни. Сохранится и разделение иностранных языков на письменную и устную части. Как и математика, экзамен проводится в разные дни. Максимальный балл (100) можно получить, сдав обе части, однако устный экзамен по иностранным языкам (максимальный балл – 20) останется добровольным для выпускников и в 2017 году.

Одно из нововведений этого года – отмена тестовой части в контрольных измерительных материалах на ЕГЭ по физике, биологии и химии. В 2016 году тестовая часть была отменена по географии, истории, информатике и ИКТ, обществознанию.

В 2017 году кроме основного этапа предусматривается и досрочный период сдачи ЕГЭ. Выпускники текущего года для досрочной сдачи ЕГЭ должны иметь допуск педагогического совета. Такой допуск предоставляется, если обучающийся не имеет академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объёме выполнил учебный план.

Для получения аттестата, выпускнику необходимо сдать два обязательных экзамена – русский язык и математику.

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в резервные дни. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, или повторно не сдавшие один из экзаменов в резервные дни основного периода, смогут пересдать экзамены не ранее 1 сентября 2017 года.

Обучающимся, получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право сдать ЕГЭ по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.

Для обеспечения максимальной открытости и честности ЕГЭ, создания равных возможностей для всех выпускников сохранится оснащение пунктов проведения экзаменов (ППЭ) камерами видеонаблюдения. На входе в ППЭ будут использоваться металлоискатели. За нарушение Порядка проведения ГИА участники ЕГЭ будут удалены с экзамена без возможности пересдачи экзамена в текущем учебном году.

Что касается учащихся 9-х классов, то в этом году для получения аттестата им будет необходимо получить положительные результаты по всем четырем учебным предметам: русскому языку и математике, а также по двум предметам по выбору. В случае получения неудовлетворительных результатов можно будет пересдать экзамен не более чем по двум учебным предметам в резервные дни основного периода.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам или повторно не сдавшие один из экзаменов в резервные дни основного периода, смогут пересдать экзамены не ранее 1 сентября 2017 года.

Отметки, полученные по результатам сдачи ГИА по предметам по выбору, будут учитываться при выставлении итоговых отметок в аттестат.

Особое внимание Елена Попова уделила организации государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Она еще раз напомнила о документах, необходимых для отнесения обучающихся к категории лиц с ОВЗ, и документах, необходимых для организации ППЭ на дому.

*** В помощь выпускникам при подготовке к экзаменам

На сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (fipi.ru) размещены актуальные материалы, которые помогут подготовиться к ЕГЭ: демоверсии, спецификации и кодификаторы КИМ ЕГЭ, тематические направления итогового сочинения, Открытый банк заданий ЕГЭ. В группе «ГИА в Республике Коми» (ВКонтакте) можно получить ответы на вопросы, связанные с организацией и проведением ГИА и поучаствовать в обсуждениях и опросах по вопросам организации и проведения ГИА.

Помимо этого, на сайте ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования» (ricoko.ru) в разделе «Психолого-педагогическое сопровождение» размещены информационно-методические разработки в форме презентаций, которые могут быть полезны выпускникам при подготовке к экзаменам.