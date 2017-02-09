Обществознание остается самым популярным предметом на ЕГЭ-2017

В Республике Коми завершился прием заявлений на сдачу ЕГЭ-2017. По данным Республиканского информационного центра оценки качества образования, всего в республике планируют сдавать единый государственный экзамен 5211 человек. Кроме одиннадцатиклассников, в ЕГЭ примут участие 693 выпускника прошлых лет.

Русский язык и математика по-прежнему остаются обязательными предметами, необходимыми для получения аттестата. Остальные предметы сдаются по выбору участника ГИА и зависят от их дальнейшего образовательного маршрута.

Среди предметов по выбору наиболее популярным у выпускников стало «Обществознание», которое в 2017 году планирует сдавать 2878 человек. Второе место заняла «Физика» — 1405 человек. Самыми непопулярными предметами оказались «Французский язык» (10 человек) и «Литература» (67 человек).

Напоминаем, что после 1 февраля внести изменения (дополнения) в выбор возможно только по решению государственной экзаменационной комиссии при наличии уважительной причины.

По сообщению Минобрнауки РК