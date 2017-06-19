Определены участники Летнего университета юных филологов

Завершён конкурс творческих работ на участие в XVI Летнем университете юных филологов – долгосрочном проекте филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Всего поступили 26 заявок с творческими работами от учащихся старших классов из 8-ми районов Республики Коми.

В итоге конкурсный отбор успешно прошли 12 ребят из Прилузского, Корткеросского, Усть-Куломского, Удорского, Ижемского и Троицко-Печорского районов. Они станут студентами очередного Летнего университета юных филологов и приступят к обучению 4 июля.

Занятия будут проходить по двум направлениям. Традиционно лабораторию документальной прозы (журналистика, литературная критика, переводы) возглавит её бессменный руководитель – Павел Симпелев, корреспондент республиканской газеты «Коми му». Лабораторией художественного письма (проза, поэзия) в этом году будет руководить Елена Афанасьева, литературный консультант Союза писателей Республики Коми. Обучающие занятия состоятся в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации и Доме дружбы народов Республики Коми.

В рамках программы университета ребята встретятся с известными литераторами и журналистами Республики Коми, побывают в редакциях СМИ, посетят региональные учреждения культуры и искусства.

Торжественное закрытие XVI Летнего университета состоится 10 июля в Финно-угорском культурном центре России.

По сообщению Информационного центра «Финноугория»