Опыт наставников участников олимпиад применят к остальным школьникам Коми

Министерство образования, науки и молодёжной политики РК совершенствует систему работы с одарёнными детьми и подготовки школьников к муниципальным, региональным и национальным конкурсам. Лучшие педагогические практики подготовки школьников-олимпиадников будут предложены для повышения профессионального уровня учителей Коми.

24 апреля в ходе рабочей встречи Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил заместителю Председателя Правительства — Министру образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталье Михальченковой изучить лучший инорегиональный опыт подготовки школьников к олимпиадам и адаптировать эти методики в образовательный процесс в республике.

По информации вице-премьера, начиная с 2014 года отмечается положительная динамика участия школьников из Республики Коми во всероссийских олимпиадах. Так по итогам текущего учебного года в финальных этапах национального образовательного конкурса по 17 школьным предметам приняли участие 27 человек, 5 из которых стали победителями и 7 — призёрами. Традиционно успешно выступили школьники по физике, обществознанию, химии, французскому языку и литературе.

За период 2014-2017 годов участниками заключительного этапа олимпиады становились школьники из образовательных организаций 10 муниципальных образований и трёх государственных общеобразовательных учреждений. Лидером по количеству участников в заключительном этапе олимпиады является Физико-математический лицей-интернат — 33 участника за 4 года (29,5% от общего количества участников в заключительном этапе), Лицей народной дипломатии г. Сыктывкара — 17 участников (15,2%) и Гимназия им. А.С. Пушкина г. Сыктывкара и Коми республиканский лицей при СГУ — по 8 участников (7,1%).

Н.Михальченкова доложила, что в настоящее время в рамках исполнения поручения Главы Республики Коми разрабатывается система организации в регионе учебно-методических объединений [УМО — Прим.] преподавателей по всем школьным предметам. В дальнейшем на базе УМО предполагается проводить обучающие семинары и вебинары для учителей, разрабатывать рекомендации для образовательных учреждений с учётом их профиля и наработок. Также в республике создаётся региональная сеть центров по работе с талантливыми детьми, при методической поддержке Фонда «Талант и успех» [Образовательный центр «Сириус» — Прим.].

Глава Республики Коми поручил включить в этот процесс преподавателей, подготовивших призёров и победителей олимпиад, в статусе методистов, что позволит использовать лучшие педагогические практики. Также предполагается организовать обмен опытом и онлайн-обучение для преподавателей с участием лучших наставников олимпиадников из других регионов России.

«Такая система позволит использовать наиболее результативные педагогические методики для повышения качества обучения школьников в республике, а кроме того даст возможность и учителям повышать свой уровень знаний и умений. В дальнейшем система должна прийти к тому, чтобы профподготовка учеников начиналась не в старших классах, а ещё на первых этапах — в начальной и средней школе, исходя из склонности ребят к тем или иным наукам. В этом и состоит основная задача учителя — увидеть к чему тяготеет каждый ребёнок и, без ущерба для общего развития, предложить его родителям возможность получить лучшие знания в своём городе или районе», — обозначил задачу Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

По сообщению пресс-службы Главы РК