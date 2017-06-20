Основной период ЕГЭ позади

19 июня выпускники сдали последние экзамены основного периода — по истории и химии.

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова отметила: «ЕГЭ в республике прошел на высоком организационном уровне. Результаты по сравнению с прошлым годом выше, нарушений меньше – так в этом году можно охарактеризовать результаты основного периода ЕГЭ. Впереди – резервные дни, в которых примут участие следующие категории участников:

— обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или математика);

— обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

— обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

— выпускники прошлых лет, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в резервные дни основного периода».

Результаты по истории и химии станут известны не позднее 04 июля 2017 года.

По сообщению Минобрнауки РК