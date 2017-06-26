Отличникам Воркуты вручили медали

Торжественная церемония вручения золотых медалей Российской Федерации и серебряных медалей Республики Коми «За особые успехи в учении» прошла 24 июня во Дворце творчества детей и молодежи.

Отрыл церемонию руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев. Он попросил всех присутствующих почтить минутой молчания память трагически погибшего 21 июня Коли Полина, ученика школы №14 поселка Воргашор.

— У сегодняшних выпускников большие планы, и, я надеюсь, все они сбудутся, — отметил Игорь Гурьев. – Выражаю огромную благодарность всем педагогам, которые с первого класса вели этих замечательных детей к победе. В очередной раз воркутинские выпускники прославляют наш город своими высокими достижениями в учебе. Я очень хочу, чтобы через пять лет, после окончания ВУЗов, вы вернулись в наш город уже специалистами. Мы же постараемся, чтобы к этому времени Воркута кардинально изменилась в лучшую сторону.

В этом году наград были удостоены 73 выпускника 11 классов из 15 общеобразовательных учреждений Воркуты, 63 из них вручили золотые медали и 10 – серебряные.

Вместе с выпускниками в этот день присутствующие в зале ДТДиМ чествовали коллективы школ № 12, 13, 16, 23, 26, 35, 39, 40, 42, 43, и Гимназий № 1, 2, 3 и 6, Лицея №1, вырастивших яркую плеяду звездочек воркутинского образования. В очередной раз рекордсменом по числу медалистов стал Лицей №1.

По сообщению администрации Воркуты