Пациенты Республиканской детской больницы смогут сдать ЕГЭ на месте лечения

В Республиканском центре образования созданы условия для прохождения государственной итоговой аттестации учащимися школ республики, которые находятся на длительном лечении в Республиканской детской больнице: открыты пункты проведения экзаменов. В этом учебном году государственную итоговую аттестацию в Республиканском центре образования пройдут 2 учащихся 9-х классов в форме государственного выпускного экзамена и 1 учащийся 11 класса в форме ЕГЭ.

— Для тяжело болеющих ребят пройти этот жизненный этап не так просто, но у них есть возможность преодолеть этот школьный период в стенах детской клиники и без потерь двигаться дальше, поступать в вузы и колледжи, радовать себя и своих родителей. Ученики, родители, учителя Республиканского центра образования, врачи Республиканской детской больнице знают, что тяжелая болезнь не препятствует получению полноценного образования, успешному обучению и освоению школьной программы, — отметили в Республиканском центре образования.