Сегодня прошли ЕГЭ по физике и литературе

7 июня 1053 одиннадцатиклассника сдали Единый госэкзамен по физике, 311 – по литературе. Для проведения экзаменов было задействовано 48 пунктов проведения.

На выполнение работы по физике и литературе отводилось по 3 часа 55 минут. За это время по физике участники должны были выполнить 31 задание по механике, молекулярной физике и термодинамике, электродинамике, основам специальной теории относительности, квантовой физике. По литературе экзаменационная работа включала в себя 17 заданий по теории и истории литературы, древнерусской литературе, литературе XVIII – XX веков.

«Результаты экзаменов не влияют на получение аттестата, однако необходимы выпускникам для поступления в некоторые вузы, где физика или литература являются профильными предметами. Минимальное количество баллов, необходимое для поступления в вуз, по физике составляет 36, по литературе – 32 балла», – отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Результаты итоговых испытаний станут известны не позднее 22 июня.

По сообщению Минобрнауки РК