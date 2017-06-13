Сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по биологии и письменному иностранному

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 13 июня в основной период проводятся экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тысяч человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 2,8 тысячи пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 76 тысяч человек, экзамен пройдет в 2280 ППЭ. Письменный экзамен по немецкому языку в основной период намерены сдавать 1,8 тысячи участников, по французскому языку – более 1 тысячи участников, по испанскому языку – 179 участников.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устный экзамен по иностранным языкам участникам основного периода ЕГЭ-2017 предстоит сдавать 15 и 16 июня.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники ЕГЭ по биологии узнают не позднее 27 июня, участники ЕГЭ по иностранным языкам – не позднее 30 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек – выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

По сообщению Минобрнауки РК