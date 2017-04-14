Школьники Коми напишут Всероссийские проверочные работы

С 18 апреля по 18 мая обучающиеся 4, 5, 10 и 11 классов республики примут участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР).

«ВПР – это диагностические работы, которые проводятся для оценки индивидуальных достижений школьников. Их можно сравнить с ежегодными контрольными работами, проводимыми по окончании учебного года. Отличительной чертой ВПР является то, что варианты заданий разрабатываются на федеральном уровне и едины для всей страны», – пояснила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

Ученикам 4 классов предстоит проверить свои знания по русскому языку, математике и окружающему миру, 5 классов – по русскому языку, математике, истории и биологии.

Одиннадцатиклассники, не выбравшие для прохождения государственной итоговой аттестации географию, физику, химию, биологию и историю, напишут проверочные работы по данным учебным предметам.

Десятиклассники могут принять участие в ВПР по учебному предмету «География» по решению школы, если освоение данного предмета завершается в 10 классе.

Отметки по результатам ВПР не учитываются при выставлении годовых отметок по учебным предметам, а также при получении аттестата о среднем общем образовании.

По сообщению Минобрнауки РК