Школьников из Коми слушают мэтры отечественного искусства

Финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в детском центре «Артек» с 4 по 24 мая. Республику Коми представляют три победителя регионального этапа конкурса – ученик 7б класса из школы Корткероса Андрей Бутиков, ученица 9 класса сыктывкарской школы № 36 Юлия Зезегова и ученик Гимназии при Главе муниципального района «Сосногорск» Богдан Ханин.

Напомним, что конкурс проводится в несколько этапов: школьный, городской и региональный этапы, затем финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве.

Региональный этап конкурса состоялся 3 апреля в Республиканском центре дополнительного образования. К участию в региональном финале были приглашены 60 школьников из 20 муниципалитетов Республики Коми, которые стали победителями муниципальных этапов конкурса.

«Живая классика» – это конкурс по чтению вслух фрагментов литературных произведений, не входящих в школьную программу, в котором принимают участие школьники в возрасте от 10 до 16 лет.

Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ежегодно среди членов жюри общероссийского финального этапа конкурса известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, Михаил Полицеймако и Борис Смолкин, писатели Людмила Петрушевская, Григорий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружинина, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.

По сообщению Минобрнауки РК