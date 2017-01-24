Школьников Коми поощрили путевкой в «Артек»

15 ребят из Республики Коми стали участниками первой смены «Академия детских открытий» в Артеке. Дети будут отдыхать в Международном детском центре с 23 января по 12 февраля.

Участниками 1-й смены «Академия детских открытий» стали учащиеся общеобразовательных организаций Сыктывкара, Усинска, Ухты, Воркуты, Вуктыла, Инты, с. Летка Прилузского района, а также Коми республиканского колледжа культуры им. В. Т. Чисталева.

Все ребята добились значительных успехов в различных направлениях учебной и внеучебной деятельности. Путевка в «Артек» стала поощрением за их достижения.

По сообщению Минобрнауки РК