Спроси про ЕГЭ у руководителя Рособрнадзора

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

— организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

— содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

— особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

— минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

— по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru,

— на странице Рособрнадзора в социальных сетях (https://vk.com/obrnadzorru).

Начало мероприятия: 11:00 мск.

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 16, 5 этаж.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.

По сообщению Минобрнауки РК