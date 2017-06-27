Сразу 12 выпускников Коми сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми сообщило «Комиинформу» предварительные результаты Единого государственного экзамена по количеству выпускников, набравших максимальное число баллов.

Сразу 12 участников ЕГЭ идеально справились с русским языком. Трое из них закончили сыктывкарские муниципальные школы, двое проживают в Ухте. По одному – из Усинска, Печоры, Инты, Койгородка, Троицко-Печорска, Помоздино. Еще одним стобалльником может похвастаться Коми республиканский лицей при СГУ.

С информатикой и ИКТ идеально справились четверо, и все лицеисты из Сыктывкара. Это Лицей №1, лицей народной дипломатии, лицей при СГУ и Физико-математический лицей-интернат.

Экзамен по физике на сто баллов сдали двое: выпускники Ухтинского технического лицея и Лицея при СГУ.

На все вопросу по обществознанию правильно ответили один сыктывкарец и один ухтинец.

Литературу на сто баллов знает в Коми один выпускник. Он закончил Лицей при СГУ.

Один выпускник Коми республиканского лицея при СГУ получил максимальное количество баллов по результатам двух экзаменов: физике и информатике и ИКТ.

В Минобрнауки РК подчеркивают, что это предварительные итоги, без учета резервных дней сдачи ЕГЭ. К тому же по некоторым предметам результаты еще не известны.

Илья Баканов