Стобалльники Коми могут влиться в «Российские интеллектуальные ресурсы»

На сайте Российского Союза Молодежи продолжается набор желающих стать членом национального клуба «Российские интеллектуальные ресурсы». Подать заявку могут студенты 1-4 курсов образовательных организаций высшего образования, получившие по итогам сдачи ЕГЭ в 2014-2017 годах по одному или нескольким предметам 100 баллов.

Для вступления в клуб необходимо заполнить анкету на сайте РСМ в разделе «Регистрация на мероприятия РСМ». Присоединиться к официальной группе клуба Вконтакте и получить подтверждение о членстве на электронную почту, указанную в анкете.

Члены национального клуба «Российские интеллектуальные ресурсы» смогут посещать образовательные семинары, вебинары, тренинги по направлениям: «Общество», «Коммуникации», «Экономика», «Технологии», принимать участие в чемпионате «УниверсуМ» по игре «Что? Где? Когда?» среди студенческих команд России, проходить стажировки и производственные практики на ведущих российских предприятиях и организациях страны, а также стать участниками окружных форумов «100-балльники – Российские интеллектуальные ресурсы».

Напомним, в ноябре 2016 года в Москве состоялся первый форум «100-балльники – Российские интеллектуальные ресурсы». По итогам проведения мероприятия был создан национальный клуб «Российские интеллектуальные ресурсы».

Официальный старт работе клуба дала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец 25 января 2017 года на встрече, посвященной Дню российского студенчества.

По сообщению Минобрнауки РК