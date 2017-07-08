Студенты Летнего университета юных филологов узнали кухню СМИ Коми

В эти дни в Сыктывкаре проходит XVI Летний университет юных филологов. Учебные площадки работают на базе Финно-угорского культурного центра Российской Федерации и Дома дружбы народов Республики Коми. Ежедневно учащиеся слушают лекции опытных литераторов и журналистов.

Так, председатель правления Союза писателей Республики Коми Елена Козлова научила ребят, как правильно развивать творческие способности. Главный редактор газеты «Йӧлӧга» Галина Макарова продемонстрировала, как работать со словарями и познакомила студентов с детской и молодёжной журналистикой. Об изданиях для самых маленьких говорил главный редактор журнала «Би кинь» Алексей Попов. Директор Издательского дома Коми Елена Плетцер представила структуру национальной печати в республике. Сатиру и юмор в прессе ребята рассмотрели совместно с главным редактором журнала «Чушканзi» Григорием Хатанзейским.

Слушатели Летнего университета побывали в редакциях национальных изданий: художественного журнала «Арт», детского журнала «Би кинь», литературного журнала «Войвыв кодзув» и газеты «Коми му». Узнали, в каких направлениях надо развиваться, чтобы стать корреспондентом информационного агентства «Комиинформ». Посетили книжный магазин «Ордым» и офис Союза писателей Республики Коми.

Самым запоминающимся событием для юных филологов стало участие в записи программ телеканалов «Коми гор» и «Юрган».

Сотрудники телеканала «Коми гор» провели экскурсию по зданию и видеоархиву, поведали историю создания и развития коми национального телевидения, раскрыли некоторые особенности своей профессии и дали возможность школьникам попробовать себя в качестве телеведущего, журналиста, оператора и даже режиссёра. Ребята взяли интервью у профессиональных журналистов и на радио «Коми гор» зачитали новости на коми и русском языках.

С историей и работой Коми республиканского телеканала «Юрган» учащихся университета познакомил генеральный директор Александр Кузнецов. Ребятам предложили создать новостной выпуск «Талун», где ведущий должен был без запинки зачитать информационный текст, который прокручивал для него суфлёр – тоже студент Летнего университета. Юные филологи показали настоящую актёрскую игру на детском выпуске «Чолӧм, дзолюк!» и прочитали стихи для телепередачи «Ме да Юрган». Операторы разрешили ребятам поработать с камерами и раскрыли особенности монтажа.

На выходных работа университета продолжается, руководители проводят анализ творческих работ студентов и готовят ребят к торжественному закрытию проекта, которое состоится 10 июля в 14:30 в Финно-угорском культурном центре России.

Нина Юшкова, Информационный центр «Финноугория»