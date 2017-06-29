Талантам Троицко-Печорского района вручили премии

В 2017 году премии удостоены 36 учащихся образовательных организаций Троицко-Печорского района. Ежегодная премия вручается отличникам учебы, победителям олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

Впервые назначена стипендия главы района для одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций образования, культуры, физической культуры и спорта. Получателем стипендии в размере ежемесячной выплаты 1000 рублей стал воспитанник Троицко-Печорской детско-юношеской спортивной школы неоднократный победитель республиканских и межрегиональных спортивных соревнований Максим Юдин.

Глава района Юрий Савтенко поздравил лучшую, талантливую, творческую молодежь района, отметив, что именно от них зависит будущее не только района, республики, но и всей нашей страны. Что уже сейчас наша молодежь делает успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добивается первых важных побед в обучении, творчестве, спорте.

По сообщению администрации Троицко-Печорского района