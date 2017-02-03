«Тотальный диктант — 2017» состоится 8 апреля

В 2017 году «Тотальный диктант» напишут 8 апреля. СГУ им. Питирима Сорокина вновь станет площадкой проведения ежегодной образовательной акции.

— Тотальный диктант 2017 года состоится в субботу, 8 апреля. В этом году изменится время старта Тотального диктанта по часовым поясам. Он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице Тотального диктанта, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени, — сообщила организатор и руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

В СГУ им. Питирима Сорокина Тотальный диктант пройдет в шестой раз. Проверить свою грамотность, как и прежде, сможет любой желающий. Для этого нужно 8 апреля прийти к 14.00 в учебный корпус университета по адресу: ул. Катаева, 9. Также диктант можно писать в режиме онлайн на сайте http://totaldict.ru.

В прошлом году два сыктывкарца написали диктант на «отлично». Между тем, у участников есть возможность отказаться от выставления оценки, ведь основная задача диктанта — пробудить интерес к повышению грамотности.

По словам организаторов, автор текста уже известен. Его имя будет держаться в секрете, организаторы откроют его на традиционной весенней пресс-конференции, которая запланирована на 1 марта. На текущий момент над текстом диктанта работает экспертная группа, которая занимается подготовкой комментариев по проверке.

— Это огромная работа и тяжелый труд, сделать так, чтобы каждая запятая соответствовала всем возможным правилам и проверяющие ни в коем случае не посчитали за ошибку то, что ошибкой не является. Поэтому ведется очень серьезная работа над комментариями к тексту диктанта, — уточнила О. Ребковец.

Для тех, кто хочет «подтянуть» свои знания орфографии и пунктуации, преподаватели-филологи университета организуют бесплатные подготовительные занятия. Курсы «Русский язык по пятницам» начнутся уже 10 февраля в 18.30. Более подробная информация о Тотальном диктанте в г. Сыктывкаре и курсах, а также материалы для самостоятельной подготовки тут.

По сообщению СГУ