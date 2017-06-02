Три девятиклассника Коми на ЕГЭ «спалились» на шпаргалках

1 июня согласно расписанию проведения государственной итоговой аттестации девятиклассники сдавали экзамены по выбору. В экзаменах по биологии, истории, литературе и физике приняли участие 3899 выпускников. Наибольшее количество из них выбрали для сдачи биологию (2270 чел.) и физику (1007 чел.).

«Начиная с этого года, девятиклассникам для получения аттестата необходимо получить положительные результаты по четырем учебным предметам. К сожалению, не все выпускники сегодня строго соблюдали требования порядка проведения экзаменов, за что три участника были удалены с экзаменов по истории и физике за наличие мобильных телефонов и неразрешенных справочных материалов. Пересдача для данных выпускников возможна будет не ранее 1 сентября 2017 года», — сообщила начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Татьяна Казакова.

В целом экзамены прошли организованно, без сбоев, в нормальном рабочем режиме. Для их проведения было задействовано 90 пунктов проведения экзаменов.

По сообщению Минобрнауки РК