Учеба в основных вузах Коми подорожала в два раза

Неприятная новость для абитуриентов, решивших учиться в СГУ им.П.Сорокина. По сравнению с прошлым годом стоимость обучения в вузе выросла примерно в два раза.

Например, один год обучения на очном отделении бакалавриата по одному из самых популярных направлений, юриспруденции, обойдется не в 67 400, а в 120 000 рублей. Те же цифры и по направлениям «Менеджмент» и «Экономика».

Культурный шок испытают желающие учиться в Институте культуры и искусства. «Народная художественная культура» и «Культурология» стоили 74 400 рублей, теперь — 186 000 рублей. Стоимость очного обучения по направлению «Дизайн» выросла не так заметно: со 126 600 до тех же 186 тысяч рублей.

Год в Медицинском институте обойдется не в 63 773 рубля, как раньше, а в 132 500.

Стоимость среднего образования, которое предоставляет структурное подразделение СГУ, Колледж экономики, права и информатики, также выросла. Например, по направлениям среднего образования «Компьютерные сети» и «Программирование в компьютерных сетях» она была 35 250 рублей, стала – 71 500.

Как сообщили «Комиинформу» в СГУ, для финансирования деятельности вузов (обеспечения государственного задания) федеральный бюджет предусматривает средства на возмещение этих затрат. Размер субсидии определяется путем перемножения базовых нормативов затрат (минимальные значения нормативов, единые на всей территории страны) на коэффициенты, отражающие территориальные и отраслевые особенности.

Согласно методике определения нормативных затрат, размер нормативных затрат по программам бакалавриата / специалитета очной формы обучения (базовых нормативов затрат с учетом корректирующих коэффициентов) на 2016 год составил от 114 361 до 181 800рублей, в зависимости от направлений подготовки, ведь обучить юриста дешевле, чем художника с выездами на пленэры или химика, которому требуются реактивы.

Университеты уже в 2016 году могли поднять стоимость платных образовательных услуг до этих размеров, но многие воспользовались правом оставить стоимость платных образовательных услуг на уровне базовых нормативов затрат, которые на 2016 год составили от 64 370 до 126 370 рублей.

Однако в конце 2016 года Минобрнауки России внес, согласно которым размер платы за оказание платных образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат. В 2017 году — от 133 527 до 207 925 рублей.

Таким образом СГУ был вынужден установить стоимость платных образовательных услуг в 2017 году для студентов, поступающих на первый курс, не ниже указанных размеров.

Стоимость платных образовательных услуг выросла и в двух других вузах республики. В Ухтинском государственном техническом университете – тоже в два раза. В Сыктывкарском лесном институте рост стоимости обучения не такой значительный. «Экономика и менеджмент» с 64 тысяч выросла до 99 200 рублей, остальные направления – с 72 тысяч до 109 540 рублей. Как пояснила «Комиинформу» директор СЛИ Любовь Гурьева, это связано с тем, что вуз имеет другой статус, нежели СГУ и УГТУ. И Минобрнауки России ввел коэффициент выравнивания, который позволил сделать рост цен не таким резким.

При этом величина стоимости обучения для второго и старших курсов в вузах изменится лишь на коэффициент инфляции.

Стоимость платного обучения в Академии госслужбы, вуза республиканского подчинения, осталась такой же, что и в прошлом году.

Илья Баканов