Учителя Коми поддерживают введение «Основ предпринимательства» для старшеклассников

Педагог из Сосногорска Маина Колесникова поддержала инициативу Главы Республики Коми по обучению школьников основам предпринимательства.

Руководитель региона Сергей Гапликов и уважаемая в городе учитель-методист с 45-летним стажем, отличник народного просвещения Маина Колесникова обсудили концепцию современного образования в ходе рабочего визита Главы республики в Сосногорск.

Вспоминая опыт советского школьного образования Маина Колесникова предложила вернуть практику трудового воспитания детей.

«Труд воспитывает человека, его нравственность. А ведь нравственность – это норма поведения человека в обществе. Значит он будет заинтересован не только жить для себя, но и для общества, — отметила Маина Колесникова. – При этом систему трудового воспитания необходимо построить таким образом, чтобы у ребят был стимул и интерес к занятию трудом и общественно-полезным делом».

Сергей Гапликов поблагодарил Маину Колесникову за неравнодушный подход к вопросам воспитания молодёжи и поинтересовался её мнением насчёт включения в школьное расписание нового предмета – «Основы предпринимательства».

«Мне очень важно знать Ваше мнение, Маина Ивановна, как очень опытного и авторитетного педагога. Сейчас мы с Правительством республики рассматриваем возможность внедрения в школьную программу образовательных компонентов, которые крайне востребованы сегодня и актуальны. Через призму такого предмета как «Основы предпринимательства» мы хотели бы научить ребят самостоятельности, умению ставить цели в жизни и добиваться их», — обратился Сергей Гапликов.

Маина Колесникова инициативу поддержала: «Я считаю, что вести такой предмет в школах необходимо. Если ребёнок будет трудиться, заниматься, он будет искусен и добьётся очень многого в этой жизни».

Ранее о подобной необходимости в интервью ИА «Комиинформ» высказался победитель сыктывкарского конкурса «Учитель года» Артём Зайнапов.

По сообщению пресс-службы Главы РК