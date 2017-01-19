В колледжах и техникумах Коми поддержат программы развития студобъединений

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми объявило о конкурсном отборе реализуемых в 2017 году программ развития деятельности студенческих объединений государственных профессиональных образовательных учреждений. Заявки принимаются с 1 по 10 февраля 2017 года.

Конкурс реализуемых в 2017 году программ развития деятельности студенческих объединений государственных профессиональных образовательных учреждений направлен на развитие системы студенческих объединений, повышение роли студенчества в обеспечении модернизации среднего профессионального образования, участие в формировании социальной политики муниципальных образований Республики Коми.

На реализацию соответствующих мероприятий образовательные организации — победители конкурса получат дополнительное финансирование из республиканского бюджета на 2017 год в объёме 1 миллиона рублей за счёт средств Государственной программы Республики Коми «Развитие образования».

***Мероприятия программы разделяются на несколько направлений.

Наука и инновации – проекты, направленные на развитие студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий, поддержку студенческих инновационных конструкторских решений, технического моделирования, развития робототехники, IT-проектов, инновационного предпринимательства.

Профессиональные компетенции – проекты, направленные на участие студентов в программах центров профессиональной ориентации, карьеры, сертификации и трудоустройства образовательных организаций, реализацию студенческих предпринимательских идей, участие в работе бизнес-инкубаторов образовательных организаций, развитие студенческих центров компетенций по молодёжному предпринимательству, продвижение обучающих предпринимательских программ студенческих объединений, участие в деятельности движения студенческих отрядов, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности, повышения уровня финансовой грамотности обучающихся, организация деятельности кафедр по работе с молодёжью.

Культура и творчество – проекты, направленные на раскрытие студенческого творческого потенциала, развитие художественно-эстетического творчества, развитие студенческих творческих клубов, а также развитие деятельности студенческих творческих коллективов.

Спорт и здоровый образ жизни – проекты, направленные на развитие физической культуры, студенческих спортивных клубов, спортивно-массовой работы со студентами в рамках деятельности спортивных клубов, реализацию массовых молодёжных оздоровительных проектов, вовлечение студентов в официальные спортивные мероприятия и деятельность официальных студенческих спортивных лиц в качестве участников, со организаторов и болельщиков, вовлечение студентов в реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», пропаганду здорового образа жизни, развитие показателей студенческих спортивных коллективов в

официальных студенческих соревнованиях, вовлечение молодёжи в национальные виды спорта, формирование устойчивости к вредным привычкам, профилактику распространения ВИЧ.

Волонтёрство и социальное проектирование – проекты, направленные на развитие волонтёрских и добровольческих студенческих объединений, повышение компетенций студенческих объединений в социальном проектировании и реализации благотворительных и социальных проектов, улучшение работы с различными организациями и учреждениями, развитие взаимодействия студенческих объединений с социально-ориентированными некоммерческими организациями в области безопасности жизнедеятельности молодёжи и просветительской деятельности.

Историко-патриотическое воспитание – проекты, направленные на укрепление гражданского патриотизма, изучение истории Отечества, пропаганду в студенческой среде героев Победы в Великой Отечественной войне и службы в Вооружённых силах Российской Федерации, развитие студенческих патриотических клубов, студенческих поисковых отрядов, развитие образовательного туризма, исторических реконструкций, археологических экспедиций.

Развитие студенческого самоуправления – проекты, направленные на развитие организационной деятельности объединённых советов обучающихся, развитие системы выборов в объединённые советы обучающихся, вовлечение студентов в процессы повышения качества образования.

По сообщению Минобрнауки РК