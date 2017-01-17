В Коми продолжается череда олимпиад

17 января учащиеся школ республики принимают участие в олимпиаде по физике. Свои знания проверяют 37 человек.

Как рассказали в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на уже состоялись олимпиады по трем предметам.

Олимпиада по французскому языку прошла 11-12 января. Свои знания показали 17 учащихся из Сыктывкара, Инты и Воркуты, а также Коми республиканского лицея при СГУ имени Питирима Сорокина. По итогам победителем стал учащийся 10 класса сыктывкарской гимназии Георгий Корнеюк. Далее олимпиадная эстафета была передана литературе, в которой приняло участие 54 учащихся. 35 человек писали олимпиаду по праву, она состоялась 16 января.

Итоги всех олимпиад станут известны до 6 февраля 2017 года.