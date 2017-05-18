В Коми пройдет урок «Арктика – фасад России»

Открытый Всероссийский урок «Арктика – фасад России» пройдет в преддверии Дня полярника 19 мая во всех школах республики. Урок направлен на привлечение внимания школьников и широкого круга лиц к экологическому развитию государства и демонстрации уникальности Арктического региона, формированию понимания значимости и ценности Арктики.

В республике организационный комитет по подготовке проведения открытого урока сформирован под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой.

Оргкомитет определил построение урока. Он будет построен в форме викторины с разными образовательными блоками, подкрепленными видео-и аудиоматериалами.

Стоит также отметить, что на портале «Открытое образование Республики Коми» появилась вспомогательная информация о нем: с конспектами урока, с методическими рекомендациями, со справочной информацией и т.д.. Также с ними можно познакомиться на сайте Коми республиканского института развития образования.

*** Всероссийский урок «Арктика – фасад России» проводится с целью повышения осведомленности обучающихся об Арктике – её природе, истории исследования и освоения, задачах современного освоения; привлечения внимания учащихся к изучению этого региона России, к самостоятельному изучению замечательных страниц истории географического открытия и освоения этого экстремального по природным условиям района Земли.

По сообщению Минобрнауки РК