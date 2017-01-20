В Коми прошла олимпиада по физике

Вчера 36 учащихся образовательных организаций республики демонстрировали свои знания по физике в экспериментальном туре. До этого, 17 января, состоялся теоретический тур олимпиады.

Следующим олимпиадным испытанием станет физическая культура, практическая часть которой будет представлена двумя видами спорта – баскетболом и гимнастикой. Свои спортивные умения 20 и 21 января будут показывать 30 ребят.

Напомним, школьники региона уже написали олимпиадные задания по французскому языку, литературе, праву. Также 18 января в 14-ти муниципалитетах и Коми республиканском институте развития образования состоялась олимпиада по русскому языку. После подведения итогов информация о победителях и призерах будет размещена на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республик Коми в разделе «Всероссийская олимпиада школьников», а также на сайте олимпиады.

По сообщению Минобрнауки РК