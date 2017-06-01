В Коми состоится чествование талантливых школьников и студентов

2 июня на базе Республиканского центра дополнительного образования в Сыктывкаре состоится чествование талантливых школьников и студентов со всей республики. Организатором мероприятия выступает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Во время праздничного концерта с участием творческих коллективов РЦДО состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров республиканских, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.

Вручать заслуженные награды юным дарованиям будет Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

По сообщению Минобрнауки РК