В Коми создадут систему наставничества для студсоветов ссузов

Об этом шла речь на совещании, посвященном деятельности студенческих объединений государственных профессиональных образовательных учреждений. В совещании приняли участие руководители образовательных организаций Республики Коми, председатели совета обучающихся (студенческих советов), представители студенческого актива.

Как рассказала руководитель проекта, студентка 4 курса, глава института тьюторства СГУ им. Питирима Сорокина Екатерина Никандрова, на первоначальном этапе в профессиональных образовательных организациях будет организован опрос по оценке уровня знаний основ самоуправления. По результатам опроса студсоветы разобьют на две группы согласно выявленным компетенциям. После чего за каждым студенческим советом будет закреплен один куратор. Каждый из них пройдет единое обучение, тестирование по основам самоуправления в ПОО, разработает комплексную единую программу развития студобъединений в учреждениях.

Кураторы первой группы, учитывая первоначальный уровень знаний подгруппы, будут работать над углублением этих знаний и развитием надпрофессиональных компетенций. Кураторы второй группы (более сильные кураторы, тренеры) будут работать над созданием теоретической базы, развитием надпрофессиональных компетенций.

Наставники будут помогать студенческим советам профессиональных образовательных организаций при организации мероприятий, информировать о форумах Росмолодежи, масштабных республиканских и всероссийских проектах, помогут внедрить такие проекты, как «Студенты делают свой выбор», Корпус общественных наблюдателей, Студенческая весна и другие.

Кураторами станут тренеры студенческой молодежи и тьюторы СГУ им. Питирима Сорокина, а также лидеры студенческих объединений.

По сообщению Минобрнауки РК