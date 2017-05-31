В Коми создаются объединения педагогов по всем школьным предметам

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова в целях повышения качества общего образования в Коми разрабатывается система организации республиканских методических объединений педагогов (РМО) по всем школьным предметам. Данный вопрос рассмотрен на заседании Республиканского учебно-методического объединения в системе общего образования.

Планируется, что РМО будут участвовать в разработке и принятии решений по вопросам развития системы качественного образования, основанной на принципах профессионально-общественного участия, а также оказывать информационную, консультационную и экспертную помощь участникам педагогического сообщества. На данный момент уже разработано три проекта методических объединений: для учителей, преподающих курс «Основы религиозных культур и светской этики» и реализующих предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; для учителей коми языка и литературы; преподавателей-организаторов ОБЖ.

В дальнейшем в рамках деятельности РМО предполагается проводить обучающие семинары и вебинары для учителей, разрабатывать рекомендации для образовательных организаций с учётом их профиля. Кроме того, планируется организовать обмен опытом и онлайн-обучение для педагогов с участием лучших наставников олимпиадников из других регионов России.

По сообщению Минобрнауки РК