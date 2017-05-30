В Коми урок «Арктика — фасад России» послушали 23 тысячи человек

В образовательных организациях Республики Коми прошли тематические уроки «Арктика – фасад России». Они проводились среди учащихся 1-11 классов с общим охватом школьников в 23 031 человек, что составляет 24% от общего количества обучающихся.

Преподаватели выбрали различные формы: урок — конференция, урок- защита творческих проектов, урок-беседы, урок-путешествие, общешкольный открытый урок. Кроме того были организованы просмотры видеофильмов и проведены профориентационные беседы со старшеклассниками.

В проведении уроков приняли участие депутаты муниципальных и городских советов, специалисты эколого-биологического центра, сотрудники Коми научного центра Уральского отделения РАН, главы сельских поселений.

Напомним, что заранее на сайте государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития дополнительного образования» были размещены информационно-методические материалы о проведении урока.

По сообщению Минобрнауки РК