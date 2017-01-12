В Сыктывкаре состоится выставка для абитуриентов

Торгово-промышленная палата Республики Коми информирует о проведении XIII-ой специализированной выставки «Абитуриент-2017. Образование. Карьера». Выставка пройдет с 13 по 14 февраля в Центре Международной торговли по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 98/1.

Мероприятие ориентировано на учащихся старших классов и выпускников школ, направлено на информирование молодежи о возможностях получения профессионального образования в Республике Коми и других регионах России.

Экспозицию выставки составят стенды образовательных учреждений и компаний, осуществляющих свою деятельность на рынке образовательных услуг Республики Коми и других регионов России. Консультанты-специалисты учебных заведений и компаний-экспертов представят посетителям и гостям полную информацию о своих услугах, образовательных продуктах, условиях поступления и обучения.

Торжественная церемония открытия выставки состоится 13 февраля в 12.00.

По сообщению Минобрнауки РК