В Сыктывкаре стартует XVI Летний университет юных филологов

Обучение пройдут 12 старшеклассников из Корткеросского, Усть-Куломского, Удорского, Ижемского и Троицко-Печорского районов Республики Коми. В первый же день, 4 июля, для студентов Летнего университета будет организована обзорная экскурсия в отделе истории Национального музея Республики Коми и прогулка по культурно-историческим местам г. Сыктывкара.

Занятия в творческих лабораториях начнутся 5 июля. Они будут проходить по двум направлениям: документальной прозы (журналистика, литературная критика, переводы) и художественного письма.

В рамках программы университета учащиеся посетят телеканал «Коми гор», Коми республиканский телевизионный канал «Юрган», Центр инновационных языковых технологий Коми республиканской академии государственной службы и управления, редакции республиканских изданий и Национальную галерею Республики Коми. Дом дружбы народов Республики Коми представит ребятам музыкальную программу «Как на коми землю музыка пришла». В музее им. И. А. Куратова ребята примут участие в акции, посвящённой памяти В. В. Тимина «Читаем Владимира Тимина».

Торжественное закрытие XVI Летнего университета состоится 10 июля в Финно-угорском культурном центре России.

Организатор XVI Летнего университета юных филологов – филиал ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Проект осуществляется при поддержке Общества М.А. Кастрена (Финляндия) и Министерства национальной политики Республики Коми.

Партнёры проекта: Министерство образования Республики Коми, Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Консультативный комитет финно-угорских народов, Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации, Союз писателей Республики Коми, филиал ВГТРК Государственная телерадиокомпания «Коми гор», АУ РК «Издательский дом Коми», ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления».

По сообщению Информационного центра «Финноугория»