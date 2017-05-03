В Сыктывкаре выберут лучшего учителя коми языка

Уже завтра начнется республиканский конкурс «Коми велöдысь-2017», который продлится 4-5 мая. Цель конкурса – выявление талантливых педагогов, повышение социального статуса и престижа учительского труда, распространение инновационного педагогического опыта лучших учителей и воспитателей Республики Коми, обучающих детей коми языку.

Конкурс проводится в два этапа. На заочном этапе жюри оценивало эссе на тему «Мои методические находки» и авторские разработки. В очный этап конкурса прошли 12 педагогов из 9 муниципальных образований Республики Коми. Это 8 учителей коми языка и 4 воспитателя. Лучшие из лучших будут бороться за звание «Лучший учитель коми языка» и «Лучший воспитатель по обучению коми языку».

В первый конкурсный день участникам необходимо будет представить свою визитную карточку и продемонстрировать свои умения участвовать в дискуссии, задавать вопросы и аргументированно высказывать свою точку зрения во время круглого стола «Чужан кыв тöдысьыд быдмö чужан му дорйысьöн» / «Знающий родной язык растёт защитником Отечества».

Во второй конкурсный день участники поделятся своим опытом и профессиональными находками в рамках конкурсного испытания «Мастер-класс». В этот же день будут подведены итоги республиканского конкурса «Коми велöдысь – 2017». Победители конкурса будут представлять Республику Коми в Москве на «Всероссийском мастер-классе учителей родных языков, включая русский».

Кстати, будет организована прямая видеотрансляция и все желающие могут посмотреть конкурс, пройдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=UXxsms6ZFQo . Это можно будет сделать 4 мая – с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 часов, а 5 мая – с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.

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Учредитель мероприятия: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Организаторы: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», Министерство национальной политики Республики Коми, ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми», Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр.