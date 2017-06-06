«В сыктывкарских вузах нет такой специальности», или почему выпускники школ хотят уехать из города

Сыктывкарские школьники, а ныне выпускники, рассказали «Твоей Параллели» о своих планах после окончания школы. В результате оказалось, что больше половины ребят планируют получать высшее образование не в столице Коми, а в других городах России. Наиболее популярными стали Москва и Санкт-Петербург. Однако нашлись и те, кто решил остаться в родном городе.

Марина Даховская, школа №30 г. Сыктывкара:

— Хочу поступать в Питер. В сыктывкарские вузы я даже не планировала подавать документы. Еще запасной вариант – это Ухта. Мне нужен технический вуз. В Сыктывкаре такой только один – Лесной институт, а УГТУ, как мне кажется, все-таки лучше СЛИ.

Яна Цыронок, лицей при СГУ:

— Я планирую получать высшее образование в Москве. Рассматриваю Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) и Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. Поступаю на инженерную специальность, а в нашем городе, насколько мне известно, она не достаточно развита.

Арина Холодова, гимназия им. А. С. Пушкина:

— Хочу уехать в Питер. У меня сестра там живет, успешно окончила вуз и там работает. Планирую, так сказать, пойти по ее стопам. В больших городах все равно ведь больше перспектив, лучше образование, больше возможностей устроиться на работу.

Арина Хидченко, лицей №1 г. Сыктывкара:

— Я планирую остаться в городе, потому что пока не готова переехать в другое место. Потом видно будет. Поступать собираюсь в Сыктывкарский университет. С направлением еще не определилась – буду выбирать между “Журналистикой”, “Филологией” и “Дизайном”.

Евгений Берестнев, школа №16 г. Сыктывкара:

— Планирую уехать в другой город, так как считаю, что нужно стремиться к лучшему. Вариантов несколько, пока в приоритете Нижний Новгород. Все зависит от результатов экзаменов. Хочу поступать в медицинский, а в Сыктывкаре клиническая база оставляет желать лучшего.

Ксения Пунегова, лицей при СГУ:

— В Сыктывкаре остаться я не планирую, поскольку в местных вузах нет нужной мне специальности – инженер в сфере лазерных технологий. Буду поступать в Санкт-Петербург.

Арина Паршукова, гимназия им. А. С. Пушкина:

— В планах уехать из Сыктывкара, потому что в других городах больше возможностей, а это главное. Рассматриваю Москву, Казань, Ярославль и еще, может быть, Калугу, – в общем, среднюю полосу России. Возможно, еще подам документы и в наш университет.

Мария Сафина, школа №33 г. Сыктывкара:

— Остаюсь в Сыктывкаре. У меня здесь семья, друзья. Хочу быть рядом с ними. Планирую поступить в медицинский колледж.

Полина Фролова, школа №16 г. Сыктывкара:

— Я буду подавать документы и в Сыктывкарский университет, и в вузы других городов – Кирова, Ярославля, Архангельска, Перми. Хотелось бы и в Санкт-Петербург, но там очень большая конкуренция. Конечно, все зависит от моих баллов по ЕГЭ.

Поступив в наш вуз, я буду находиться дома, а поддержка родных и уют всегда помогают справиться со сложностями в учебе. Оставаясь тут, я буду намного спокойнее, ведь в другом городе можно ожидать все, что угодно. При поступлении в вуз другого города, я думаю, что смогу получить более качественное образование, так как наши заведения ещё несильно выросли в этом плане.

Марина Бобкова