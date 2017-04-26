В Ухте обсудили обучение иностранных студентов

Вторая Межрегиональная конференция по вопросам международной деятельности «Обучение иностранных граждан и экспорт образовательных услуг», проходившая в Ухтинском государственном техническом университете, завершила работу 21 апреля.

В программе заключительного дня конференции состоялись заседания двух секций. В работе секции «Актуальные вопросы довузовской подготовки иностранных граждан» участвовали преподаватели русского языка, других учебных дисциплин. В прозвучавших докладах были затронуты наиболее актуальные проблемы преподавания русского языка иностранцам, обсуждались методы, позволяющие сделать обучение максимально эффективным. Инженер международного отдела УГТУ Л. В. Шевченко выступила с докладом на тему «Жизнь иностранных студентов в России: ожидание и реальность». Преподаватель русского языка Н. К. Свирчевская рассказала об использовании песенного материала на уроках русского языка как иностранного. Ее коллега В. Б. Сангаджиева в соавторстве со студентами С. Момот и О. Лахани предложила к обсуждению две темы: «Дифференцированный аспект в обучении русскому языку как иностранному» и «К вопросу о формировании у иностранных студентов коммуникативной компетенции в контексте межкультурного общения». Прозвучали также выступления преподавателей естественнонаучного профиля. Е. В. Жилина и О. М. Прудникова поделились соображениями об обучении иностранных граждан математике на подготовительном отделении УГТУ.

Завершилась работа конференции работой секции «Обучение иностранных студентов в российских образовательных учреждениях высшего и среднего образования»,. Заседание секции, организованной в форме круглого стола, открыл начальник международного отдела УГТУ А. Н. Григорьев. С приветствием к участникам обратился советник при ректорате Г. В. Коршунов. Он поблагодарил участников конференции, зачитал поступившее в их адрес приветствие Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и подчеркнул важность обсуждения проблем, возникающих в процессе интернационализации российского образования: «Обучение зарубежных студентов – это особая миссия. Экспорт образования осуществляется в интересах нашей страны: через университет зарубежные студенты, их друзья, их семьи узнают новое о России. Привлечение зарубежных студентов в наш университет способствует продвижению узнаваемости Республики Коми в мировом пространстве, содействует созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Кроме того, это один из базовых показателей работы вуза при оценке его деятельности Министерством образования и науки».

Модератором секции выступила Л. Ю. Куликовская, директор лингвистического центра Петрозаводского государственного университета, специалист с огромным опытом в вопросах обучения иностранных граждан в России и реализации международных проектов в академической и научной среде. Участники заседания – представители отдела по вопросам миграции ОМВД г. Ухты, различных подразделений университета, преподаватели, руководители институтов УГТУ, гости из Сыктывкарского госуниверситета – обсудили основные проблемы экспорта образовательных услуг как одного из ключевых драйверов внутреннего развития образовательной и научной среды. Речь шла, в частности, о целях и методах привлечения иностранных студентов; о том, какие преимущества дает вузам экспорт образовательных услуг; о проблемах и вызовах, с которыми сталкиваются в этом процессе российское образование в целом и конкретные вузы; об особенностях обучения иностранных граждан; о предоставлении сервисных и инфраструктурных услуг в университетских кампусах и др.

По сообщению пресс-центра УГТУ