В Усинске чествовали лучших студентов 

В актовом зале Усинского филиала Ухтинского государственного университета собрались сегодня учащиеся, педагоги и гости вуза.

В день главного студенческого праздника, которым традиционно считается Татьянин день – День российского студенчества, ребят поздравили глава городского округа – председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев, епископ Воркутинский и Усинский Иоанн, заместитель руководителя администрации города по социальной сфере Татьяна Анисимова и представители градообразующих предприятий Усинска.

Почетные гости со сцены пожелали ребятам успехов в учебе, отметив, что студенчество — лучший период жизни. В этот день со сцены университета прозвучали истории из прошлых студенческих лет, шутки и творческие номера. А самых достойных отметили благодарственными письмами администрации и Совета МО ГО «Усинск».

Нельзя не отметить, что усинские студенты не только «грызут гранит науки», но и активно занимаются спортом, участвуют в общественной жизни города: огни и КВНщики, и волонтёры, и артисты… А студенты безотрывной формы обучения – хорошие производственники, совмещающие учёбу и трудовую деятельность.

По сообщению администрации Усинска