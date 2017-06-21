Выпускницу Женской гимназии Сыктывкара пригласили на «Алые паруса»

С 12 по 15 июня 2017 года состоялся окружной этап конкурса сочинений «Я гражданин России» среди обучающихся 11 классов. В окружном этапе приняли участие школьники из образовательных организаций Санкт-Петербурга, Ненецкого Автономного Округа, Республики Карелии, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Всего было направлено 45 сочинений одиннадцатиклассников, отмеченных региональными экспертами как лучшие работы, достойные участия в борьбе за победу на финишном этапе.

По итогам проверки конкурсных сочинений экспертами окружного этапа работа ученицы Женской гимназии Сыктывкара Александровой Татьяны признана лучшей, она вошла в число пяти лучших сочинений по Северо-Западному округу РФ.

Таким образом, выпускница 11 класса столичной гимназии стала победителем конкурса сочинений «Я гражданин России» и получила приглашение на праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце июня.

Поездка и пребывание в Северной столице осуществляется за счет организаторов окружного этапа конкурса.

Инициатором проведения конкурса являлся аппарат Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

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Победителями регионального этапа конкурса в Коми среди обучающихся 11 классов стали учащаяся Женской гимназии Сыктывкара Александрова Татьяна, учащаяся Гимназия им. А.С. Пушкина Сыктывкара Бондаренко Екатерина, учащаяся СОШ №3 Сосногорска Лобанова Наталия, учащийся СОШ № 42 Воркуты Пыстин Илья, учащаяся СОШ № 35 Сыктывкара Селиверстова Мария.

В Республике Коми организован был конкурс Министерством образования, науки и молодежной политики, проведен Коми республиканским институтом развития образования.

Итоги окружного этапа конкурса сочинений среди 7 -10 классов и студентов профессиональных образовательных организаций будут подведены в сентябре 2017 года.

По сообщению Минобрнауки РК